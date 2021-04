Umfrage: Wie ist es Ihnen und Ihren Kindern ergangen?

Am Beispiel Hottenbach zeigt die NZ, wie sich Corona auf das Leben in Kindertagesstätten auswirkt. Nun möchten wir von Erzieherinnen und Eltern aus anderen Einrichtungen wissen: Wie ist es Ihnen ergangen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wo gab es Probleme? Was ist richtig gut gelaufen? Ihre Antworten auf diese Fragen können Sie uns per E-Mail unter dem Stichwort „Kita und Corona“ an die Adresse idar-oberstein@rhein-zeitung.net zusenden.