Umfrage: App ist in der Region nicht jedem ein Begriff

„Kennen Sie 'Too good to go'“? Das wollte die RZ von ihren Lesern in einer Onlineumfrage auf Rhein-Zeitung.de wissen. Insgesamt 180 Menschen nahmen an der Befragung teil. Das Ergebnis: 57 Personen, das entspricht 32 Prozent der Teilnehmer, gaben an, schon einmal von der App „Too good to go“ gehört zu haben.