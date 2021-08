Umfangreiche Recherchen

Jens Reutzel vom Arbeitskreis Stolpersteine hat unserer Zeitung bereits mehrfach seine Recherchen zu jüdischen Lebensläufen und Schicksalen mit ausführlichen Texten und historischen Fotos zur Verfügung gestellt. Aktuell geht es in einer kleinen Serie um die Zeitzeuginnen Herta Adler und Ruth Stern, über deren Jugendjahre in Diez genauso berichtet wird wie über ihre späteren Erinnerungen an die Zeit der beiden Frauen an der Lahn.