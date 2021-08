Um die Block-Titel

Acht Mädchen aus Leichtathletik-Vereinen des Kreises Birkenfeld nehmen am Sonntag an den Rheinland-Meisterschaften in den Blockwettkämpfen der U16 und U14 in Neuwied teil. Für die W13 haben Nina Gerstenschläger, Mercy Omolade (beide LG Idar-Oberstein), Neele Barth (TV Oberstein) und Lene Schmidt (LAZ Birkenfeld) ihre Meldung abgegeben. In der W14 gehören die DM-Achte Mara Sophie Schmitz (LG Idar-Oberstein) und Jana Bangert (TV Oberstein) zu den Medaillenanwärterinnen.