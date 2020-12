Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 17:05 Uhr

Überschaubare Beträge für Nutzer

Zurzeit ist in der Diezer Stadtbibliothek ein Benutzerausweis für 1 Euro erhältlich. Beim Überschreiten der Leihfrist fallen pro Woche und pro Medium 0,50 Euro an. Bei kleineren Schäden an Büchern werden 2 Euro fällig, bei beschädigten oder verlorenen CD- oder DVD-Hüllen 1 Euro.