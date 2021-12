Übers Internet zuhören

Wer daran interessiert ist, als Zuhörer an der Onlinesitzung des Zeller VG-Rates teilzunehmen, der kann sich per Mail an vgzell@vg-zell.de bis Mittwoch, 15. Dezember, 17 Uhr (je früher, desto besser), bei der Verwaltung anmelden. Danach erhält man Zugangsdaten und weitere Informationen.