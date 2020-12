Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 16:29 Uhr

Übernachtungen: Juli und August könnten es rausreißen

„Mini-Camping? Davon hatte ich vorher noch nie gehört“, gesteht Katja Hilt, Chefin der Naheland-Touristik. Ihre Idee ist, dass die „Mini-Campings“ und die NLT sich verlinken: Die Niederländerinnen werben für die Campingplätze an der Nahe und umgekehrt. In Rhein-land-Pfalz verzeichnete man von Januar bis Mai knapp 4 Millionen Übernachtungen, davon 215.000 auf Campingplätzen und 1,4 Millionen in Hotels und Pensionen.