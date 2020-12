Das Coronavirus beschäftigt auch in der zweiten Woche nach den Sommerferien Lehrer, Schüler und Eltern. In Koblenz sind die Busse zu den Stoßzeiten so voll, dass die jungen Leute dicht an dicht stehen – die Maskenpflicht wird dabei mehr oder weniger konsequent befolgt. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe wollen nachsteuern.