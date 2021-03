Überblick: So ist die aktuelle Lage am Rhein

Plus

Das Hochwasser am Rhein ist am Montag in Rheinland-Pfalz größtenteils weiter gestiegen. Am Dienstag sollen die Pegelstände am Oberrhein meist wieder fallen, nicht aber schon gleich am Mittelrhein, wie das Hochwassermeldezentrum Rhein mitteilte. Bei Bingen, Kaub, Koblenz, Neuwied und Andernach werden sinkende Wasserstände am Dienstag erst im Tagesverlauf oder am Abend erwartet. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte weiteren Regen in der neuen Woche voraus. Die Schifffahrt blieb in Rheinland-Pfalz laut dem Meldezentrum über weite Strecken auf dem Rhein verboten, denn die Hochwassermarke II war am Montag an den Pegeln Maxau, Speyer und Koblenz überschritten. Am späten Montagnachmittag erwartete das Meldezentrum dies auch an den Pegeln Bingen und Andernach.