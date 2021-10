Über Sarah Piller

Sarah Piller ist studierte Kulturwissenschaftlerin und hat ihren Master in Koblenz gemacht. Nach der Universität entwickelte die 33-Jährige für diverse Institutionen Konzepte im Rahmen von Leader-Projekten und beriet in diesem Zusammenhang über Fördermöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene. Darüber hinaus hat sie sich mit Tourismus und Heimatpflege in ländlichen Regionen beschäftigt.