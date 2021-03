Plus

„Wir brauchen den Wald als Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. Der Wald reguliert unser Klima, und er ist für uns auch Erholungsraum. Doch unsere Wälder sind in Gefahr: Überwiegend in den Tropen werden pro Jahr zwischen 11 und 15 Millionen Hektar Wald vernichtet. Waldschutz ist aktiver Umweltschutz: PEFC arbeitet an der Erhaltung unserer Wälder“, erklärt der Verein PEFC Deutschland auf seiner Internetseite.