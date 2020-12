Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 16:32 Uhr

Über Facharztausbildung in England in Koblenz gelandet Der 51 Jahre alte Dr. med. Dietrich Hammer wurde in Aachen geboren und lebt seit 2003 in Koblenz.

Sein Medizinstudium absolvierte er in Aachen und Bonn, danach machte er seine Facharztausbildung in England sowie an der Universitätsklinik Homburg/Saar. Danach spezialisierte er sich unter anderem auf Sportmedizin. Seit 2006 arbeitet Dr. Hammer als Orthopäde in eigener Praxis in Koblenz.