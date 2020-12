Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 14:32 Uhr

Ulla Budday, Werkleiterin bei Ontex in Mayen und Geschäftsführerin für den Standort

Nach ihrem Abitur hat Ulla Budday, 47 Jahre, zunächst eine Ausbildung als Hotelkauffrau in Höhr-Grenzhausen abgeschlossen. Nach drei Jahren in der Branche hat sie Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personal- und Unternehmensführung studiert.

Im März 2002 hat sie bei Ontex in Mayen ein Management-Trainee, ein Fortbildungsprogramm, absolviert. Seit 2009 ist sie Werkleiterin und war die erste Frau in dieser Position im gesamten Konzern. Budday ist zudem Geschäftsführerin für den Stadtort in Mayen. Sie kommt gebürtig aus Bendorf und ist verheiratet.