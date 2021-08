Über die Künstlerin Hannelore Volk

Der Traum vom Besuch einer Kunstschule konnte kriegsbedingt nicht wahr werden, Mutter und Tochter flohen zu den Großeltern nach Betzdorf, um der Bombardierung der Großstadt zu entgehen. Volk besuchte die Mittelschule, wurde zum Nähmädchen ausgebildet, mit der Chance, Kostüme zeichnen zu können.

Auch als Mutter von drei Söhnen blieb sie ihrer Malleidenschaft treu. Ihren Lehrmeister fand sie in dem renommierten Betzdorfer Künstler Erwin Rickert, der sie in die Kunst des Aquarellierens einführte. Ab 1991 nahm sie an zahlreichen Fortbildungskursen und Seminaren teil, auf Kunstreisen nach Florenz und in die Toskana gewann sie neue Eindrücke.