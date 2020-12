Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 15:28 Uhr

Über die Gewerkschaft

Mit 247.000 Mitgliedern (Stand 2018) ist die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG Bau) die fünftgrößte Einzelgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Sie entstand am 1. Januar 1996 durch die Fusion der IG Bau-Steine-Erden (IG BSE) sowie der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft und versteht sich als eine Basisorganisation mit zahlreichen Orts-, Stadt- und Kreisverbänden sowie Fach- und Betriebsgruppen. Die IG Bau vertritt Arbeitnehmer, die unter anderem als Bauarbeiter, Maler und Lackierer, Glaser, Dachdecker, Gerüstbauer, Gebäudereiniger, Gärtner, Garten- und Landschaftsbauer, Floristen, Forstbeschäftigte und Mitarbeiter in Zementwerken oder in Landschaftsschutzverbänden tätig sind.