Über die Deutsche GigaNetz GmbH

Dabei realisiert sie ausschließlich Glasfaseranschlüsse (FttH – Fiber to the Home) bis zum Kunden mit dem Ziel, „den höchsten Ansprüchen an Internet in Lichtgeschwindigkeit, Telefonie und digitalem Fernsehen gerecht zu werden – für Unternehmen und private Haushalte.“

Mit einem Qualitäts-Glasfasernetz, das als Open-Access-Lösungen diskriminierungsfrei ist, sei das Unternehmen ein starker Partner für Kunden und Kommunen. Hessen bildet mit zahlreichen Ausbauprojekten in Kommunen und als Partner der Gigabitregion Frankfurt/Rhein-Main einen Schwerpunkt des Engagements des Unternehmens.