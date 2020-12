Über die Bauhaus AG und Knauber

Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 18:01 Uhr

Die Firmengeschichte der Bauhaus AG reicht 60 Jahre zurück. Das Konzept: Alles für die Hobbywerkstatt, für Haus und Garten unter einem Dach und in Selbstbedienung. Heute gibt es mehr als 150 Bauhaus-Fachcentren in Deutschland, europaweit ist Bauhaus in 19 Ländern über 270 mal vertreten.

Die Geschichte von Knauber reicht ebenfalls weit zurück. Nach einer Reise in die USA gründete Carl Ernst Knauber den ersten der Do-it-yourself-Markt vor 52 Jahren in der Endenicher Straße in Bonn. Schon 1880 gründete die Familie Knauber in Bonn ein Kolonialwarengeschäft. 1977 wurde der Knauber-Markt in Ahrweiler eröffnet. 1997 zog der Markt an seinen heutigen Standort. Im März verkündete das Unternehmen, dass es seine Freizeitmärkte an die Bauhaus AG verkauft. Knauber will zukünftig den Fokus auf den Handel und auf Dienstleistungen rund um Energie legen.