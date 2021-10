Ute Dombrowski, Jahrgang 1967, hat in Potsdam Musik und Deutsch studiert. Sie ist Lehrerin an der IGS Nastätten. „Ich wollte immer Krimis schreiben, weil ich diese so gern lese, aber über eine Seite bin ich nie hinausgekommen.

Darum habe ich mit Liebesromanen angefangen“, schreibt sie auf ihrer Internetseite. Inzwischen hat es doch geklappt mit den Krimis. Aus der Nastätten-Reihe sind bereits erschienen: „Tod in Nastätten“, „Angst in Nastätten“, „Ärger in Nastätten“, „Diebe in Nastätten“ und nun „Vermisst in Nastätten“. Zudem schreibt Dombrowski Rheingau-Thriller. Davon sind bereits zehn Bände erschienen. csa