Laut Sandra Beck, Pressesprecherin der Stiftung Kreuznacher Diakonie, gelten Hausärzte auf dem Land als eine aussterbende Spezies. „Vor diesem Hintergrund hat sich die Hunsrück-Klinik mit niedergelassenen Ärzten zu einem Weiterbildungsverbund Simmern zusammengeschlossen, der sich aktiv für den Erhalt der allgemeinmedizinischen Ausbildung in der Region engagiert“, erklärt sie. Gemeinsam böten die Ärzte den angehenden Allgemeinmedizinern eine strukturierte Weiterbildung, basierend auf einem individuellen Rotationsplan und mit festen Ansprechpartnern. Ziel sei es, junge Ärzte breit gefächert auszubilden und langfristig für eine Praxisübernahme zu begeistern. Unter der Koordination von Dr. Wolfgang Rimili, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Gastroenterologe an der Hunsrück Klinik, engagieren sich acht regionale Arztpraxen aktiv für den Erhalt der allgemeinmedizinischen Ausbildung in der Region. „Wir bieten angehenden Allgemeinmedizinern für die Zeit der Weiterbildung eine Komplettlösung, bei der sie viele Fachbereiche kennenlernen und umfassend betreut werden. Die auszubildenden Ärzte werden organisatorisch entlastet, da es keine wiederkehrenden Bewerbungsverfahren gibt. Das erleichtert ihnen den Übergang zwischen den Einrichtungen und sorgt auch für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichzeitig sichern wir mit dieser Initiative auch die ärztliche Facharztausbildung und damit die Versorgung der Patienten im Hunsrück“, sagt Rimili.