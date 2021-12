Über den Autor Stefan Kiene ist in Obernhof aufgewachsen. Nach seinem Abitur und der Bundeswehrzeit besuchte er in England die Bibelschule der Fackelträger auf Capernwray Hall. Dort entdeckte er die Freude an Christus und setzte sich zum Ziel, die „Gute Nachricht“ weiterzugeben.

In Tübingen studierte er Theologie. Seinen Master machte er am London Bible College. Seit 1994 arbeiten er und seine Frau Friederike in der Klostermühle, dem deutschsprachigen Zentrum der überkonfessionellen Missionsgemeinschaft der Fackelträger. Von 2000 bis 2015 leitete er dort die Bibelschule. Seit 2002 hat er die Gesamtleitung des Hauses, lehrt, predigt und besucht Gemeinden in ganz Deutschland.