Über den Autor

Stefan Holler (Jahrgang 1967) studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie, publiziert regelmäßig über historische Themen und arbeitet für den Cornelsen Verlag. Er lebt in München und wuchs in Nassau auf. In unmittelbarer Nähe zum eigenen Elternhaus lag das Holzhaus der Falkenhausens.