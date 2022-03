Über das Stimmungsduo „Schunkelpitter und Kölsche Katti“

Hans-Peter Lipka (66) und Karin Pletz (65) sind seit 2012 verheiratet und konnten mit ihrer Musik in Schlagerhitparaden bereits sehr gute Positionen belegen; 2021 war das Sängerpärchen sogar in den offiziellen „Mallorca Mega Charts“ vertreten.Das Paar hatte ferner TV-Auftritte, stand schon mit vielen Stars gemeinsam auf der Bühne: So etwa mit den Schürzenjägern, den Höhnern und den Räubern. Lipka berichtet im RZ-Gespräch, dass er sogar im Kultfilm „Ballermann 6“ mit Tom Gerhardt in einer Szene zu sehen sei.