Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 13:32 Uhr

November zusammen mit den Johannitern eine Typisierung im Gemeindezentrum in Wöllstein, Great-Barford-Straße 11. Von 11 bis 17 Uhr können dort alle Freiwilligen zwischen 16 und 40 Jahren, die Chance nutzen und sich in die Datenbank aufnehmen lassen. Um die Wartezeit so gering wie möglich zu halten, bietet die Stiftung im Rahmen der Pandemieauflagen eine Terminvergabe an. Wer sich typisieren lassen möchte, kann per E-Mail an typisierung@stefan-morsch-stiftung.de )oder unter 0800/766 77 24 einen Termin anfragen. Selbstverständlich sind auch Besucher ohne Termin willkommen.