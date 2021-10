Hausbay: Pfeffer – Merg, Vollrath, Stroschein, Schmidt (87. Rickus), Wilhelm (57. Agirdogan), Morin, Schneider, Link, Arnold, Bernd (75. Wickert).

Schiedsrichter: Ralf Volk (Brey).

Zuschauer: 170.

Tore: 1:0 Bittner (11.), 1:1 Wilhelm (32.), 2:1 D. Flesch (48. Foulelfmeter).

Nächste Aufgabe für Rheinböllen: am Sonntag (14.30 Uhr) in Immendorf; für Hausbay: am Samstag (17 Uhr) gegen Vordereifel.