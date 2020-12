Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 20:24 Uhr

TuS Montabaur: Nur der Trainer in Quarantäne Am Wochenende war der Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Montabaur zum Zuschauen gezwungen, statt selbst bei der SG Niederbreitbach um den Einzug in die 2. Runde des Fußball-Rheinlandpokals zu kämpfen. Hintergrund ist die Quarantäne von Trainer Sven Baldus, der als Lehrer an einer hessischen Schule eine positiv auf Covid-19 getestete Schülerin in einer seiner Klasse unterrichtet hatte.