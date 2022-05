TuS macht Tempo

Dass sie Tore werfen und Tempo machen können, haben die Handballerinnen der TuS Kirn in dieser Rheinhessenliga-Saison schon oft bewiesen. Auch bei der TG Osthofen II wurden sie für ihren Einsatz mit einem Kantersieg belohnt. 41:18 (18:6) hieß es für den Tabellenzweiten.

„Es war ein gutes Spiel, das kann man nicht vergleichen mit dem gegen den Mainzer TV. Die Osthofenerinnen haben das auch nicht schlecht gemacht, sie haben uns gekitzelt. Aber wir waren richtig gut dabei“, bilanzierte TuS-Trainer Maouia ben Maouia. Ihm gefiel besonders die Geschwindigkeit, die seine Spielerinnen aufzogen. „Vor allem in der zweiten Hälfte ging es sehr schnell nach vorne. Da haben wir endlich mal wieder an die Leistung von vor Corona angeknüpft“, freute sich der Coach.

Zehn Minuten lang hielt die TG mit, dann stellten die Gäste mit einem 6:0-Lauf auf 12:4. Ein erster Meilenstein. Doch nicht nur offensiv setzten die Kirnerinnen Akzente, auch die Abwehrarbeit stimmte, und so brachten die Gastgeberinnen den Ball bis zur Pause nur noch zwei Mal im TuS-Gehäuse unter. Nach dem Seitenwechsel machte die TuS munter weiter, drosselte ihre Geschwindigkeit nicht. „Tempogegenstöße, zweite Welle, schneller Anwurf, da war alles dabei“, berichtete ben Maouia. Angesichts des deutlichen Vorsprungs wechselte er durch, und egal, wen er aufs Feld schickte, jede Spielerin brachte ihre Leistung. Ben Maouia sah das Spiel auch als gute Einstimmung auf das Derby gegen den SSV Meisenheim an, das am Samstag ansteht. tip

TuS Kirn: Fiedler – Junglen (9/1), Roth (8), Nozdrin (7), Mustafalic (7), Dörr (5), Weinz (3/1), Scherer-Tiby (2), Huck, Schütz, Brase, Rech, Bickler.