TuS Hackenheim beendet die Kooperation mit der SG Eintracht

Das kommt überraschend: Der TuS Hackenheim beendet im Sommer die Jugendfußballkooperation mit der SGE Bad Kreuznach. „Das ist völlig in Ordnung so. Es gibt kein böses Blut“, sagt Dimitri Mayer, der Jugendvorstand der SGE.

Er erläutert: „Beide Vereine wollen ab der D-Jugend von unten nach oben eigenständig etwas aufbauen.“ In der D-Jugend ist die Spielerdecke so groß, dass beide Klubs Starts in der Landesliga planen. In den drei höheren Altersklassen ist die SGE Stand jetzt ab Sommer ohne Team. „Für die C-Junioren versuchen wir noch etwas auf die Beine zu stellen, bei den A- und B-Junioren wird es schwierig. Da streben wir Kooperationen mit anderen Vereinen an“, erklärt Mayer. olp