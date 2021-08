Turm im Dornröschenschlaf

Die Alteburg liegt im Südwesten des Soonwaldes unweit der Landesstraße 229, die zwischen Gemünden und der Kreuzung Kallweiler verläuft. An der Straße, auf Höhe des Forsthauses und in der Nähe der ehemaligen Gaststätte „Trifthütte“, befindet sich der Wanderparkplatz Alteburg. Ganz an seinem Ende, am Wendehammer, startet, gekennzeichnet mit kleinen gelben Schildchen „Zuwegung Soonwaldsteig“ der Waldweg hinauf zum Turm.