Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 15:20 Uhr

TTT in Corona-Zeiten

Auch den Amateurfußball in unserer Region stellt die Corona-Krise vor eine völlig neue und ungewohnte Situation. Wegen der nach wie vor unsicheren Lage ist es unserer Zeitung in diesem Jahr leider nicht möglich, die beliebte Beilage „Tempo Tore Titeljagd“ in der gewohnten Form zu veröffentlichen.