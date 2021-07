TTC stellt Mannschaft am 13. August in Montabaur vor

Um die neue Mannschaft zu präsentieren, haben sich die Grenzauer einen besonderen Rahmen ausgesucht: Am Freitag, 13. August, um 15 Uhr gibt es in Montabaur in der Fußgängerzone vor dem historischen Rathaus eine öffentliche Pressekonferenz. Im Rahmenprogramm ab 14 Uhr wird unter anderem das DTTB- Schnuppermobil mit Nachwuchsspielern des Tischtennis-Verbandes vor Ort sein.