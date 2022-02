Tschechischer Botschafter bedankt sich persönlich bei Schülern für ihr Engagement

Der tschechische Botschafter Tomáš Kafka zeigte sich von dem Projekt sehr angetan und antwortete in einem persönlichen Schreiben: „Ich möchte mich auch im Namen unserer Botschaft bedanken für die Information über das interessante Geschichtsprojekt zum Thema Zwangsarbeiter in Montabaur, an dem Sie mit Ihren Schülern arbeiten. Man kann häufig hören, wie wichtig die Erinnerungsarbeit ist, zumal in den Zeiten, wo es immer schwieriger ist, Zeitzeugen noch zu treffen und um Ihre Auskünfte zu ersuchen.

Dennoch müssen wir uns bemühen, dass unsere historische Erinnerung nicht vergeht und unsere auch dank der Zeitzeugen erworbene Empathie nicht in der Zukunft nachlassen mag. Denn es ist der Erinnerungskultur zu verdanken, dass sie uns und junge Menschen mit inspirierenden Werdegängen und konkreten Lebensgeschichten versorgt, die auch als authentische Vorbilder taugen und uns die Angst vor unseren Herausforderungen überwinden helfen können.“