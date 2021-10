Trotz Impfung: Tägliche Tests für Prinzenpaar und Gefolge

Koblenz in die neue Session? Die Antwort auf diese Frage wird noch gehütet wie ein Staatsgeheimnis. In Neuendorf wird nur kommuniziert, dass für Prinz, Confluentia und ihr Gefolge strenge Regeln gelten werden: Obwohl alle Akteure geimpft sind, müssen sie sich täglich testen lassen, damit sie ihre Verpflichtungen erfüllen können. „Nur dann können sie ohne Masken in die Säle einziehen“, erklärt Bernd Feith, der trotz der strikten Vorgaben eine Neuerung ankündigt. Einen Tag nach dem Karnevalsauftakt am 11.11. wird es einen Mundartgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Peter geben. Weitere Details zum Programm der Rheinfreunde werden noch bekannt gegeben. ka