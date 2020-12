Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 23:46 Uhr

Beim kontaktlosen Ticketkauf, der nur personalisiert und platzgenau möglich ist, fing das an. Was aber ist, wenn der Warnwert für Infektionen im Kreis Ahrweiler, wo der Kurs liegt, in die Höhe schnellen sollte? „Sollten die Werte unerwartet stark ansteigen, würde das Rennen selbst auf jeden Fall stattfinden. Was mit den Zuschauern wäre, müsste man dann neu klären“, sagte Markfort.