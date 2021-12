Trio zu Karadeniz?

Drei der acht abgemeldeten Spieler (Cihan Yakut, Kamer Yakut und Mehmet Karaer) haben sich derweil Karadeniz Bad Kreuznach angeschlossen. „Uns ist sehr wichtig zu betonen, dass die Spieler auf uns zugekommen sind, von uns ging keinerlei Initiative aus“, betont Karadeniz-Sprecher Cumhur Tasci, der in einer Videokonferenz des Fußballkreises im Dezember gefordert hatte, dass die Vereine in Sachen Spielerwechsel im Winter die Füße still halten sollten. „Dazu stehe ich. Wir können doch aber Spielern, die anfragen, ob sie bei uns trainieren dürfen, die Bitte nicht verwehren“, sagt Tasci. olp