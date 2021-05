Plus

Passanten, spielende Kinder und Wandertouristen werden künftig ihren Durst an einem städtischen Trinkwasserbrunnen am oberen Ende des Marktplatzes stillen können. Für die Ausführung unter Verwendung von Grafitsteinen – farblich abgestimmt auf die Farbe des Pflasters in der Fußgängerzone – entstehen Kosten in Höhe von circa 17.100 Euro. Die Maßnahme wird mit 4000 Euro gefördert.