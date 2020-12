Fußball-Regionalligist TuS Rot-Weiß Koblenz ruft in der Vorweihnachtszeit eine Wohltätigkeitsaktion ins Leben: Die Idee der Rot-Weißen ist, ein Trikot mit den Unterschriften aller Spieler und des Trainerteams für einen guten Zweck zu versteigern.

„Der Erlös der Auktion geht an das Kinderhospiz Koblenz“, sagt der Sportliche Leiter Christian Noll. Noch bis 24. Dezember können verbindliche Gebote per E-Mail an christian.noll@rwk-fussball.net unter Angabe des Namens abgegeben werden.