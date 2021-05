Plus

Die Handballerinnen der FSG Arzheim/Moselweiß starten in der kommenden Saison zusammen mit dem TV Güls nicht nur unter neuem Namen – Handballclub (HC) Koblenz – in die Saison, sondern auch mit einem neuen Trainerteam. Denn Dirk Zenz legte sein Traineramt aus beruflichen Gründen mit sofortiger Wirkung nieder. „Wir sind sehr dankbar für die Arbeit, die Dirk in den letzten Jahren geleistet hat, und wünschen ihm sowohl privat als auch im Berufsleben alles Gute.