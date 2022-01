Traditionsmärkte ermöglichen verkaufsoffene Sonntage

Die Fusion erfolgte rückwirkend zum 1. Januar. KLAR (Kirner Land Aktive Region) sieht sich als starke Interessenvertretung der Unternehmen aus Handel, Handwerk und Dienstleistungen, mit über 108 Mitgliedsunternehmen. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Kirner Land den Wirtschaftsraum und den Tourismus zu stärken. Neben der Beteiligung an Gewerbeschau, Kunsthandwerker- und Bauernmarkt sieht man auch die verkaufsoffenen Sonntage im Mai, Oktober und Ende November als gute Werbemöglichkeit.

Stets wichtig dabei: Verkaufsoffene Sonntage sind mit Märkten gekoppelt. Ohne Autofrühling kein verkaufsoffener Sonntag. Das weiß man insbesondere auch in Bad Kreuznach, wo der Mantelsonntag (ohne Traditionsmarkt als Voraussetzung) stets auf der Kippe steht. Da hat man in Kirn mit Andreasmarkt und Gewerbeschau in Kirn stets bessere Karten. as