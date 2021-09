Tourismuscluster setzt sich für Fachkräfte ein

Der Tourismuscluster Eifel/Mosel/Hunsrück spielt bei der Ausbildung der ausländischen Frauen und Männer eine wichtige Rolle. Norina Menne, Tourismuscluster-Managerin, erklärt: „Wir haben in dem Projekt ein Netzwerk aufgebaut, um die Zukunft in der Tourismusbranche zu unterstützen. Unter anderem gehört dazu auch die Frage: Wie schafft man es kurzfristig, Fachkräfte zu bekommen?“ Mit Arbeitskräften aus dem Ausland haben viele Betriebe gute Erfahrungen gemacht, denn in der Gastronomie herrscht großer Personalmangel.