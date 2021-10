Tourismuscluster Eifel – Mosel – Hunsrück: Fachkräftesicherung als ein Kernziel

Das Tourismuscluster Eifel – Mosel – Hunsrück ging im März 2019 als auf drei Jahre angelegtes Projekt an den Start. Vertreter aus Hotellerie und Gastronomie sind in dem Netzwerk genauso vertreten wie die BBS Cochem oder die beiden Kammern (Handwerk, Industrie- und Handel). Hinzu kommen Touristiker und Winzer.

Von Anfang an hat sich das Cluster dem Haupthandlungsfeld Fachkräftesicherung verschrieben. Die Handelnden wollen nicht nur die touristische Entwicklungen der Regionen Eifel, Mosel und Hunsrück im Kreis Cochem-Zell stärken. Sie wollen dazu beitragen, dass Aus- und Weiterbildungsangebote in dem Wirtschaftssektor eine besondere Qualität bekommen. So soll bei jungen Menschen Interesse daran geweckt werden, eine gastronomische und/oder touristische Ausbildung im Cochem-Zeller Land zu absolvieren. Nach Zahlen, die sich auf der Webseite des Netzwerks ( www.tourismuscluster-emh.de) wiederfinden, werden Tourismusbedingte Umsätze für Cochem-Zell auf mehr als 145,8 Millionen Euro, die Wertschöpfung wird auf rund 76 Millionen Euro beziffert. dad