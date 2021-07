Plus

Vier von 24 Landkreisen in Rheinland-Pfalz sind von dem Hochwasser und dessen Folgen betroffen. Gereon Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), betont: „Der Kreis Ahrweiler ist dabei am schlimmsten betroffen.“ Dabei ist ausgerechnet das Ahrtal ein starker Übernachtungsbringer für den Fremdenverkehr in Rheinland-Pfalz. Für Haumann steht als Folge fest, dass der Tourismus an der Ahr in den kommenden zwölf Monaten komplett ausfällt.