Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 21:07 Uhr

Top Vier unter sich Wenn das mal kein Kellerduell ist. Der TuS Tiefenstein und der FC Hennweiler, die sich am Sonntag um 15 Uhr gegenüberstehen, haben noch keinen Punkt in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld 2 geholt. Das wird sich nun ändern, vermutlich für einen der beiden, im Falle eines Unentschiedens sogar für beide.