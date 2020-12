Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 17:35 Uhr

Bausendorf/Cochem-Zell

Tolle Geste: Helfer kümmern sich um verunglückten Motorradfahrer aus Cochem-Zell

Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Cochem-Zell ist am Sonntag gegen 14 Uhr B 421 zwischen den Ortslagen Bausendorf und Hontheim mit seinem Gefährt gestürzt. Laut Polizei Wittlich kam der Fahrer aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte mitsamt seinem Kraftrad in die linksseitig der Fahrbahn verlaufende Böschung. Der Motorradfahrer bei dem Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.