Seit 1998 ist Peter Labonte Oberbürgermeister der Stadt Lahnstein. In diesen mehr als zwei Jahrzehnten rieben sich viele Kontrahenten an einem Politiker auf, der die Disziplin Kommunikation wie nur wenige beherrscht. Lahnsteins OB ist wahrlich kein Visionär, aber er versteht es meisterhaft, gute Ideen aufzugreifen, zu seinen zu machen und Kritikern Brücken zu bauen, sodass überfraktionell ein gemeinsames Ziel entsteht. Peter Labonte hat ein Näschen für Themen und Stimmungen in der Bevölkerung. Und für eine gelungene Außendarstellung.