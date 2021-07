Titel der Ausstellung lautet „Accrochage 21“

Accrochage (französisch: das Aufhängen) war in Frankreich seit den 1960er-Jahren ein gebräuchlicher Ausdruck für das Aufhängen von Bildern in Museen. Der Begriff Accrochage wurde dann von Kunstgaleristen aufgegriffen und für die Bezeichnung von Ausstellungen aus den eigenen Beständen einer Kunstgalerie verwendet. Meist werden dabei Werke verschiedener Künstler gezeigt, wobei die Kunstwerke zuweilen auch in Anwesenheit des Publikums aufgehängt werden.