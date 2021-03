Tipps: So haben Langfinger keine Chance

Um Taschendieben keine Chance zu geben, rät die Polizei, Handtaschen und Geldbörsen nicht im Einkaufswagen abzulegen, sondern dicht am Körper zu tragen. „Tragen Sie Ihre Wertsachen immer nahe am Körper und in unterschiedlichen Innentaschen. Geldbeutel und Mobiltelefone nie in Gesäßtaschen oder in Jacken- und Manteltaschen aufbewahren“, warnt Andreas Bode, Sprecher der Polizeidirektion Montabaur.