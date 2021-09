Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 20:13 Uhr

Tipps für die Hygiene und Wundversorgung Ein Flugblatt am Ersten-Hilfe-Punkt gibt gute Ratschläge: „Schützt euch vor Wundinfektionen. Desinfiziert jeden Tag eure Wunden. Ihr arbeitet in einem giftigen Schlamm aus Öl, Fäkalien etc.