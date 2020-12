Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 18:16 Uhr

Tipps der Polizei zum Schutz vor Einbrechern

Türen immer verschließen und nicht nur ins Schloss ziehen. Das Haus bewohnt erscheinen lassen, selbst wenn man nicht zu Hause ist: kein überquellender Briefkasten, möglichst Licht und Zeitschaltuhr einschalten, Rollläden bewegen. Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen verstecken. In Türen mit Glasfüllung nie den Schlüssel innen stecken lassen Fenster und Türen bei Abwesenheit nicht gekippt lassen. Ein wachsamer Nachbar sein und auf verdächtige Situationen achten. In der Nacht die Rollläden herablassen. In Häuser abschließbare Sicherheitsgriffe und gegen Aufhebeln gesicherte Fenster und Türen einbauen lassen. Wertvolle Gegenstände und Bargeld nicht offen herumliegen lassen. jl