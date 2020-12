Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 17:47 Uhr

Rund 300 Meter östlich der Altdeponie beginnt parallel der Lindenallee laut Geoportal Rheinland-Pfalz im Hain das Wasserschutzgebiet (WSG) I, und in 900 Meter Entfernung liegt ein Tiefbrunnen, aus dem die Stadt Diez in erheblichem Maß Trinkwasser entnimmt.

Zwar wird das Trinkwasser regelmäßig untersucht und blieb bislang ohne Beanstandungen, die auf Giftstoffe aus der Deponie hinweisen, allerdings gibt es am Fuß der Deponie im Bereich der Oraniensteiner Straße auch keine Messstelle, an der eventuell in Richtung Lahn durchsickernde Schadstoffe ermittelt werden könnten. hpg

Mehr zu den Wasserschutzzonen unter www.gda-wasser.rlp.de