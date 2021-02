Thomas Brahm – Debekaner seit fast 40 Jahren

Der gebürtige Bonner Thomas Brahm ist ein Debekaner durch und durch: Nach der Mittleren Reife machte er von 1982 bis 1985 eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann in der Bonner Debeka-Geschäftsstelle. Über die Jahre kletterte er die Karriereleiter nach oben und kam im Jahr 2004 als Hauptabteilungsleiter Personal und Prokurist in die Koblenzer Debeka-Zentrale. Am 1.